Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu , Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Huzurevi projesiyle sözlerine başlayan Mosturoğlu, "Öncelikle huzurevi projesinin hayata geçirilmiş olması yönetici olarak beni gururlandırıyor, Fenerbahçeli olarak da geleceğe yönelik umutlandırıyor. Bu formaya karşılıksız hizmet etmiş kişiler var. Bu insanlar için ne yapsak az. Vefa arayanlar, 100 milyon TL para kazanan futbolcularda değil, bütün nesilleri Fenerbahçeli yapan bu insanlarda aramalı" ifadelerini kullandı. Ali Koç 'un konuşmalarına cevap veren Şekip Mosturoğlu , " Ali Bey benim çok samimi bir arkadaşım. Aday oldu ve ekibiyle çalışıyor. Bu bir tango ve tango 2 kişilik olur dedi. Ali Bey 'den sponsorlu hesapları kapatırım. Buradan 7/24 anamıza avradımıza küfür ediyorlar. Bu hesaplar size iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Bu konuşmamın ardından yine bu fenomen hesaplardan küfür edilecek. Maddi karşılığını sizin yatırdığınız üyeler var diyor. Benim çalıştığım noterde de sizin adınıza destek verenlerden beyanname ücreti alınmıyor. Üyelik listeleri mart ayında kesinleşiyor. Şu anda bir liste yok. Tarih olarak da yanlış, tüzüğe de aykırı. Bu arkadaşlar noterlere gidip sizin adınıza söz veriyorlar. Bundan sizin haberiniz olduğunu düşünmüyorum" dedi. Ali Koç 'un Mehmet Ali Aydınlar 'la ilgili açıklamasına da değinen Mosturoğlu, " Mehmet Ali Aydınlar 'la ilgili yaptığım konuşmanın arkasındayım dediniz. Kalamış'taki otelde Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğunda listesinde olan kişiler de sizin için aynı pozisyonda mı? Başkan olduğumda Fenerbahçe saygın ve saygılı kulüp olacak diyorsunuz. Fenerbahçe saygılı bir kulüptür, Atatürk'ün kulübüdür. Dostuna dost, düşmanına da düşmandır. Fenerbahçe kimseye saygısızlık yapmaz. Başkan olduğumuzda galibiyet için her şey mubah yapmayacağız dediniz. Bu çok sıkıntılı bir söylem. Fenerbahçe Kulübü üyesi olan 160 çalışan var. Bunların içinde 20 yıldan fazla çalışan insanlar var. 2009'da dernekler masasından yazı geldi ve bu kişilerin oy hakkı olmalı yazısı geldi. Siz de o tüzük değişikliği toplantısındaydınız ve elinizi kaldırdınız. Kaldı ki o 160 arkadaş oy için şerefini satacak arkadaşlar mıdır? Yargıtay kararından sonra başka bir karar yok. Bunu size kim söylediyse yalan söylüyor. 3 Temmuz sürecine sahip çıkacaksınız dediniz. 20 celse oldu, 1 arkadaşınız geldi mi? Mart 2017'de dergi açıklaması okundu" dedi.Ali Koç'un konsolide kayıtlarla ilgili söylediklerine cevap veren Şekip Mosturoğlu, "Konsolide mali kayıtları göremiyorsunuz diyorsunuz. 2012 yılına kadar yönetimde kaldınız. Hangi yönetimde bunlar sunuluyordu ya da sunulmadığında neden itiraz etmiyordunuz. Tek aday sizsiniz. Mağdur olabileceğiniz bir durum yok. Buna rağmen bize haksızlık yapmayın. Seçim sürecinde üye yapılanlar deniyor. Cuma günü Koç Holding 'e bağlı 12 başvuru yapıldı. Bazılarınızda sizin imzanız var. Bu başvuruları siz mi yaptınız. Sizinle çalışmış insanlara bu haksızlığı yapmayın. Sizinle birlikte programa katıldığımızda şahsi sevdam aileme zarar verecek dediniz. Ben hep buradaydım, bir yere kaçmadım. Şubeleri kapatmak ne sizin ne de Aziz Yıldırım 'ın yetkisinde. Genel kurulun yetkisinde. Böyle bir tehdit göremiyoruz. Ancak şube açmak da genel kurulun kararına bağlı. Sadece sizin niyetinizde değil bu durum" diye konuştu.Mosturoğlu son olarak, "Fenerbahçe TV'de seçim siyasetine ilişkin hiçbir başkan adayının seçime ilişkin çalışmasına yer verilmemiştir. Zaten reklam yapacak çok sayıda sponsorlu sosyal medya hesaplarınız var. O yüzden bizim de sizin de FBTV'ye ihtiyacınız yok" diyerek sözlerini tamamladı.Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından tekrar kürsüye gelen Ali Koç, "Sayın Şekip Mosturoğlu, sen beni çok iyi tanırsın. Benim içim dışım bir. Söylenecek şeyleri üçüncü şahıslara söyletmem. Bana 'Hesapları kapatın' diyorsunuz. Şu odadaki bütün insanların içinde, söylediğini en iyi bilen sensin. Ben lafımı kendim söylerim. Taşere etmem. Başkalarına söyletmem. Açık ve netimdir." dedi.

"Siz bende çok çok iyi bilirsiniz Şekip Mosturoğlu"

"Haber yaptırma, troller kullanma, belli başlı gazeteciler üzerinden gündem yaratma konusunu benden çok çok iyi biliyorsunuz sayın Şekip Mosturoğlu. Beni fake hesaplarla falan sakın itham etmeyin. Siz bu işi benden çok daha iyi biliyorsunuz. FB TV'ye ihtiyacımız yok dediniz, yine Twitter hesapları dediniz. Benim FB TV'ye ihtiyacım olup olmaması değil. Fenerbahçe'nin başkanlığına aday biri olarak, bir şey yapacaksam FB TV'de yapmayı tercih ederim. Olmazsa da ana mecralara kaymam. Mağduriyet yaratmaya ihtiyacımız yok. Siz oraya reklam verirsiniz, buraya reklam verirsiniz söylemlerini küçük buluyorum."

"Basının önünde söylemekten utanıyorum"

"Kulübe üye kazandırma konularını basının önünde söylemekten utanıyorum. Üye yapmak için 5 yılı geçmiş kongre üyelerimizin aile fertlerine odaklanıyorsunuz. Yok diyorsanız sizin haberiniz yok demeyeceğim çünkü bu konuda en çok çalışanlardan biri sizsiniz Şekip Bey. Gözlerinizin içine bakarak söylüyorum Şekip Bey. Kulüpte yoğun bir şekilde yeni üye kazandırma konusunda bir çalışma yok diyorsanız ya çift kişiliğiniz var ya da başka bir şey."

"Tek aday sizsiniz diyorsunuz. Tarihe baktığımız zaman da başkanımız tarz olarak da hep son dönemeçte açıklamıştır. Karşıda rakip olsun olmasın, bu bir tarz meselesidir. Bu demek değildir ki tek aday vardır. Komiteler kurulmuştur, bu benim hoşuma giden bir durum."

"Kimse kimseyi kandırmasın"

"Bakış açımızın çok farklı olduğunu düşünüyorum. Kongre üyeleri, kulübün gidişatından daha fazla haberdar olmalı. Daha fazla sorgulayabilir konumda olmalılar diye düşünüyorum. Sağlıklı bir tartışma ortamı, farklı görüşler, sadece bu camianın faydasınadır."

"Lütfen bana tek aday sizsiniz, mağduriyet yapmaya ihtiyacınız yok gibi söylemler... Kimse kimseyi kandırmasın burada. Çok net söylüyorum."

3 Temmuz'dan sonra benim kaçtığımı iddia ediyorsunuz. Şekip Bey siz değil miydiniz 'Eşime, aileme sahip çıktınız' diyen! Bunları söylerken ağzım titriyor!"



"Hayatımda 2 kez ağladım"

"Hayatımda 2 kez ağladım. Belki bugün de ağlarım. Aziz Yıldırım'ın eşyaları kulüpte toplanırken ağlamıştım. Yemin etmiştim o gün, '1 saatte olsa Aziz başkanım tekrar buraya gelecek' demiştim. Çok şükür geri de geldi."