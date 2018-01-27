F.Bahçe'de büyük kavga! Mosturoğlu ve Ali Koç...
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç’un iddiaları karşılığında, Koç’a destek veren sponsorlu sosyal medya hesapları olduğunu belirtirken, kulüp çalışanlarının oy kullanması için yapılan tüzük değişikliğinde Ali Koç’un da oy kullandığını ifade etti. Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından tekrardan kürsüye gelen Ali Koç iddialara çok sert bir dille cevap verdi.
"Noterden beyanname ücreti alınmıyor"
Ali Koç'un konuşmalarına cevap veren Şekip Mosturoğlu, "Ali Bey benim çok samimi bir arkadaşım. Aday oldu ve ekibiyle çalışıyor. Bu bir tango ve tango 2 kişilik olur dedi. Ali Bey'den sponsorlu hesapları kapatırım. Buradan 7/24 anamıza avradımıza küfür ediyorlar. Bu hesaplar size iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Bu konuşmamın ardından yine bu fenomen hesaplardan küfür edilecek. Maddi karşılığını sizin yatırdığınız üyeler var diyor. Benim çalıştığım noterde de sizin adınıza destek verenlerden beyanname ücreti alınmıyor. Üyelik listeleri mart ayında kesinleşiyor. Şu anda bir liste yok. Tarih olarak da yanlış, tüzüğe de aykırı. Bu arkadaşlar noterlere gidip sizin adınıza söz veriyorlar. Bundan sizin haberiniz olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"Tüzük değişikliğine el kaldırdınız"
Ali Koç'un Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili açıklamasına da değinen Mosturoğlu, "Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili yaptığım konuşmanın arkasındayım dediniz. Kalamış'taki otelde Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğunda listesinde olan kişiler de sizin için aynı pozisyonda mı? Başkan olduğumda Fenerbahçe saygın ve saygılı kulüp olacak diyorsunuz. Fenerbahçe saygılı bir kulüptür, Atatürk'ün kulübüdür. Dostuna dost, düşmanına da düşmandır. Fenerbahçe kimseye saygısızlık yapmaz. Başkan olduğumuzda galibiyet için her şey mubah yapmayacağız dediniz. Bu çok sıkıntılı bir söylem. Fenerbahçe Kulübü üyesi olan 160 çalışan var. Bunların içinde 20 yıldan fazla çalışan insanlar var. 2009'da dernekler masasından yazı geldi ve bu kişilerin oy hakkı olmalı yazısı geldi. Siz de o tüzük değişikliği toplantısındaydınız ve elinizi kaldırdınız. Kaldı ki o 160 arkadaş oy için şerefini satacak arkadaşlar mıdır? Yargıtay kararından sonra başka bir karar yok. Bunu size kim söylediyse yalan söylüyor. 3 Temmuz sürecine sahip çıkacaksınız dediniz. 20 celse oldu, 1 arkadaşınız geldi mi? Mart 2017'de dergi açıklaması okundu" dedi.
"Konsolide kayıtları neden yöneticiyken istemediniz"
Ali Koç'un konsolide kayıtlarla ilgili söylediklerine cevap veren Şekip Mosturoğlu, "Konsolide mali kayıtları göremiyorsunuz diyorsunuz. 2012 yılına kadar yönetimde kaldınız. Hangi yönetimde bunlar sunuluyordu ya da sunulmadığında neden itiraz etmiyordunuz. Tek aday sizsiniz. Mağdur olabileceğiniz bir durum yok. Buna rağmen bize haksızlık yapmayın. Seçim sürecinde üye yapılanlar deniyor. Cuma günü Koç Holding'e bağlı 12 başvuru yapıldı. Bazılarınızda sizin imzanız var. Bu başvuruları siz mi yaptınız. Sizinle çalışmış insanlara bu haksızlığı yapmayın. Sizinle birlikte programa katıldığımızda şahsi sevdam aileme zarar verecek dediniz. Ben hep buradaydım, bir yere kaçmadım. Şubeleri kapatmak ne sizin ne de Aziz Yıldırım'ın yetkisinde. Genel kurulun yetkisinde. Böyle bir tehdit göremiyoruz. Ancak şube açmak da genel kurulun kararına bağlı. Sadece sizin niyetinizde değil bu durum" diye konuştu.
Mosturoğlu son olarak, "Fenerbahçe TV'de seçim siyasetine ilişkin hiçbir başkan adayının seçime ilişkin çalışmasına yer verilmemiştir. Zaten reklam yapacak çok sayıda sponsorlu sosyal medya hesaplarınız var. O yüzden bizim de sizin de FBTV'ye ihtiyacınız yok" diyerek sözlerini tamamladı.
ALİ KOÇ'TAN ŞEKİP MOSTUROĞLU'NA CEVAP
Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından tekrar kürsüye gelen Ali Koç, "Sayın Şekip Mosturoğlu, sen beni çok iyi tanırsın. Benim içim dışım bir. Söylenecek şeyleri üçüncü şahıslara söyletmem. Bana 'Hesapları kapatın' diyorsunuz. Şu odadaki bütün insanların içinde, söylediğini en iyi bilen sensin. Ben lafımı kendim söylerim. Taşere etmem. Başkalarına söyletmem. Açık ve netimdir." dedi.
"Siz bende çok çok iyi bilirsiniz Şekip Mosturoğlu"
"Haber yaptırma, troller kullanma, belli başlı gazeteciler üzerinden gündem yaratma konusunu benden çok çok iyi biliyorsunuz sayın Şekip Mosturoğlu. Beni fake hesaplarla falan sakın itham etmeyin. Siz bu işi benden çok daha iyi biliyorsunuz. FB TV'ye ihtiyacımız yok dediniz, yine Twitter hesapları dediniz. Benim FB TV'ye ihtiyacım olup olmaması değil. Fenerbahçe'nin başkanlığına aday biri olarak, bir şey yapacaksam FB TV'de yapmayı tercih ederim. Olmazsa da ana mecralara kaymam. Mağduriyet yaratmaya ihtiyacımız yok. Siz oraya reklam verirsiniz, buraya reklam verirsiniz söylemlerini küçük buluyorum."
"Basının önünde söylemekten utanıyorum"
"Kulübe üye kazandırma konularını basının önünde söylemekten utanıyorum. Üye yapmak için 5 yılı geçmiş kongre üyelerimizin aile fertlerine odaklanıyorsunuz. Yok diyorsanız sizin haberiniz yok demeyeceğim çünkü bu konuda en çok çalışanlardan biri sizsiniz Şekip Bey. Gözlerinizin içine bakarak söylüyorum Şekip Bey. Kulüpte yoğun bir şekilde yeni üye kazandırma konusunda bir çalışma yok diyorsanız ya çift kişiliğiniz var ya da başka bir şey."
"Tek aday sizsiniz diyorsunuz. Tarihe baktığımız zaman da başkanımız tarz olarak da hep son dönemeçte açıklamıştır. Karşıda rakip olsun olmasın, bu bir tarz meselesidir. Bu demek değildir ki tek aday vardır. Komiteler kurulmuştur, bu benim hoşuma giden bir durum."
"Kimse kimseyi kandırmasın"
"Bakış açımızın çok farklı olduğunu düşünüyorum. Kongre üyeleri, kulübün gidişatından daha fazla haberdar olmalı. Daha fazla sorgulayabilir konumda olmalılar diye düşünüyorum. Sağlıklı bir tartışma ortamı, farklı görüşler, sadece bu camianın faydasınadır."
"Lütfen bana tek aday sizsiniz, mağduriyet yapmaya ihtiyacınız yok gibi söylemler... Kimse kimseyi kandırmasın burada. Çok net söylüyorum."
3 Temmuz'dan sonra benim kaçtığımı iddia ediyorsunuz. Şekip Bey siz değil miydiniz 'Eşime, aileme sahip çıktınız' diyen! Bunları söylerken ağzım titriyor!"
"Hayatımda 2 kez ağladım"
"Hayatımda 2 kez ağladım. Belki bugün de ağlarım. Aziz Yıldırım'ın eşyaları kulüpte toplanırken ağlamıştım. Yemin etmiştim o gün, '1 saatte olsa Aziz başkanım tekrar buraya gelecek' demiştim. Çok şükür geri de geldi."
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
t.montana Yürü be Koçum Allah ' ına kurban!
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İşte 'Yellow Friday'den kasaya giren ücret...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ adına yellow friday dediğiniz zaman feda ile eş anlamlı oluyor ! çıkın çarşıda pazarda satış yapın açlıktan nefesiniz kokmaya başladı...
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
CELAL GONDER BAKALIM GONDER AGIR VIDA UGRUNA HARCA HERKESI DUNKU MACTA GORDUK COK CEKERIZ VIDA DAN ALMADAN SOYLEDIM AGIR ALMAYIN DIYE KAZIK YE
F.Bahçe'de büyük kavga! Mosturoğlu ve Ali Koç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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