Aziz Yıldırım ve Ali Koç... İşte o anlar...
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
Aziz Yıldırım ve Ali Koç... İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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