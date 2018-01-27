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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ve ... İşte o anlar...

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> ve <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>... İşte o anlar...

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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