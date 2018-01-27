Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Koç, bugün divan kurulunda açıklamalarda bulundu. "Sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün gidişatı adaylığımı erkene çekmeme neden oldu" diyen Koç, "Zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim" ifadelerini kullandı.
"TANGO YAPMAK İÇİN İKİ KİŞİ GEREKİR"
Ali Koç ayrıca seçim sürecinde oy verecek üyelere de görev düştüğünü belirtirken tek başına sonuç alamayacağını ve herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
"2015'teki kararlılığım yanında daha fazla motivasyonla karşınızdayım. Değerli oylarınız milyonları temsil edecek. Bu bilinçle oy kullanmanızı önemle rica ederim. Fenerbahçe'nin gidişatından hepimiz sorumluyuz. Tekrar birlik içinde, rakipler için kıstas, Türk sporunun örnek kulübü, saygın ve saygılı bir kulüp için yeni bir hikaye yazılmasının tam zamanıdır. Sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Her türlü spekülatif yaklaşımdan uzak duruyoruz. Tango yapmak için iki kişi gereklidir. Yarın futbol takımımızın oynayacağı maçla ilgili konuşmak istiyorum. Seçim önemli değildir, önemli olan çubuklu formanın her yerde başarılı olmasıdır. Takımlarımıza odaklanalım. Yarın alacağımız 3 puanla şampiyonluk yoluna gireceğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim."
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:54
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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