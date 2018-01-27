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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."

    Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."

    başkanlığı için adaylığını açıklayan , bugün divan kurulunda açıklamalarda bulundu. "Sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün gidişatı adaylığımı erkene çekmeme neden oldu" diyen Koç, "Zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim" ifadelerini kullandı.

    "TANGO YAPMAK İÇİN İKİ KİŞİ GEREKİR"
    ayrıca sürecinde oy verecek üyelere de görev düştüğünü belirtirken tek başına sonuç alamayacağını ve herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

    "2015'teki kararlılığım yanında daha fazla motivasyonla karşınızdayım. Değerli oylarınız milyonları temsil edecek. Bu bilinçle oy kullanmanızı önemle rica ederim. 'nin gidişatından hepimiz sorumluyuz. Tekrar birlik içinde, rakipler için kıstas, Türk sporunun örnek kulübü, saygın ve saygılı bir kulüp için yeni bir hikaye yazılmasının tam zamanıdır. Sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Her türlü spekülatif yaklaşımdan uzak duruyoruz. Tango yapmak için iki kişi gereklidir. Yarın futbol takımımızın oynayacağı maçla ilgili konuşmak istiyorum. Seçim önemli değildir, önemli olan çubuklu formanın her yerde başarılı olmasıdır. Takımlarımıza odaklanalım. Yarın alacağımız 3 puanla şampiyonluk yoluna gireceğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim."

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:54
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