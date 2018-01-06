Hiç fark etmez yine yeneriz
Volkan, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesini değerlendirdi: “Galatasaray’a başka hoca gelmiş, o gelmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor. Kadıköy’de gelenek her zaman devam edecektir” diyerek iddialı konuşan kaptan, lig yarışıyla ilgili de “En çok isteyen ipi göğüsler” ifadesini kullandı
MİLLİ TAKIM BEKLENTİM YOK
Volkan, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak "Galatasaray'a başka hoca gelmiş, o gelmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum'' diyerek iddialı konuştu. Kaptan, Milli Takım'la ilgili bir soruya da şu cevabı verdi: "Artık bir beklentim yok. Ama çağırırlarsa o göreve kim çağırılırsa gider elbette. Biz de çağırılırsak gideriz tabii ki. Ama öyle beni çağırın diye, yalvarırım çağırın diye de bir düşüncem yok. Ama çağırıldığım zaman da elimden gelenin en iyisi yaparım."
KIZLARIM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Aile yaşamı hakkında "İki kız babası olmak hayatımı çok kökten değiştirdi. Kız evlat sahibi babalar beni anlayacaktır. Kız çocukları hiçbir karşılıksız beklemeden babalarına bağlanırlar. Kız çocuk sahibi olmak bence bir tık daha güzel bir duygu. Kızlarımın beni çok değiştirdiğini, onların bana çok şeyler kattığını söyleyebilirim. Kızlarım hayatın başlangıcını bana tekrar öğretti diyebilirim"dedi. Volkan'ın kızlarının isimlerini parmaklarına dövme olarak yazdırması da objektiflere takıldı.
ŞAMPİYONLUK EŞİĞİ İLK 6 HAFTA?
Volkan, şampiyonluk yolunda önemli bir eşik olarak gördüğü periyot hakkında ise şunları söyledi: "Son 6 haftaya 6 galibiyet parolasıyla başladık. 6'da 5 yaptık ki başardık sayılır. Şimdi fikstürü biliyoruz ve kendi aramızda bir hedef daha koyuyoruz. Kırılma noktası değil de içerdeki maçların üçünü, dışarıdaki maçların da Beşiktaş maçına kadar olanlarını kayıpsız veya son seri gibi bir beraberlik 5 galibiyetle geçebilirsek önümüzün çok açık olduğunu düşünüyoruz."
'ABİ BİR TEK SANA GOL ATAMADIM' DERDİ
Cenk Tosun'un Everton'a transferi hakkında da konuşan Volkan Demirel, "Kendisini tebrik ediyorum. Türkiye için büyük bir transfer. Cenk'i çok iyi tanıyorum. 'Abi herkese gol attım, bir sana atamadım' derdi. İnşallah oradaki her kaleciye gol atar ve bizleri en iyi şekilde temsil eder. Başarılı olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı. Cenk'in transfer ücretine de değinen sarı-lacivertli futbolcu, "Ödenen para bence çok değişik değil. Biz Türk oyuncuların değeri çok daha fazla. Türk insanı çok değerli, kıymetli insandır. Cenk'in oralara gitmesine çok şaşırmadım" şeklinde konuştu.
Keşke Ozan da burada olsaydı
Tecrübeli kalecinin, Ozan Tufan'la ilgili yorumu şöyle "Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde Van Persie'nin de burada olmasını isterdim. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız."
Her zaman zor maçları severiz
Kaptan, Trabzonspor deplasmanı hakkında sorulan bir soruyu da şöyle cevapladı: "Biz Fenerbahçe takımı olarak zor maçlar oynamayı seven bir takımız. Sezon başını fazla dikkate almayalım. 10 senedir Trabzon'a gidip geliyoruz gene öyle olur." Volkan ikinci yarıda takım olmak yolunda daha emin adımlar atacaklarını da kaydedip "İkinci yarıda daha düzenli. Daha sistemli bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
EMRE BOL
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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