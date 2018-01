Hiç fark etmez yine yeneriz

F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel , Antalya kampının ilk gününde gazetecilerle bir araya gelip sezonun ikinci yarısı ve gündemdeki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Lig uzun maraton. Biz de sezona iyi başlamadık. Ben de kötü başladım. Ben zaten sezonu ikiye ayırırım. 8. hafta ve sonrası diye. 8. haftadan sonra iyi puan toplamaya başladık" diyen tecrübeli file bekçisi, "Zevkli, kaliteli bir lig oluyor. Ligde kaliteli futbolcular var. Bu futbolcuların gelmesiyle kalite arttı. Son yıllarda hiç böyle fazla takımın içerisinde olduğu bir yarış olmamıştı. En fazla isteyen takım ipi göğüsleyecektir" ifadesini kullandı.Volkan, Fatih Terim 'in Galatasaray 'ın başına geçmesiyle ilgili olarak "Galatasaray'a başka hoca gelmiş, o gelmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum'' diyerek iddialı konuştu. Kaptan, Milli Takım'la ilgili bir soruya da şu cevabı verdi: "Artık bir beklentim yok. Ama çağırırlarsa o göreve kim çağırılırsa gider elbette. Biz de çağırılırsak gideriz tabii ki. Ama öyle beni çağırın diye, yalvarırım çağırın diye de bir düşüncem yok. Ama çağırıldığım zaman da elimden gelenin en iyisi yaparım."Aile yaşamı hakkında "İki kız babası olmak hayatımı çok kökten değiştirdi. Kız evlat sahibi babalar beni anlayacaktır. Kız çocukları hiçbir karşılıksız beklemeden babalarına bağlanırlar. Kız çocuk sahibi olmak bence bir tık daha güzel bir duygu. Kızlarımın beni çok değiştirdiğini, onların bana çok şeyler kattığını söyleyebilirim. Kızlarım hayatın başlangıcını bana tekrar öğretti diyebilirim"dedi. Volkan'ın kızlarının isimlerini parmaklarına dövme olarak yazdırması da objektiflere takıldı.Volkan, şampiyonluk yolunda önemli bir eşik olarak gördüğü periyot hakkında ise şunları söyledi: "Son 6 haftaya 6 galibiyet parolasıyla başladık. 6'da 5 yaptık ki başardık sayılır. Şimdi fikstürü biliyoruz ve kendi aramızda bir hedef daha koyuyoruz. Kırılma noktası değil de içerdeki maçların üçünü, dışarıdaki maçların da Beşiktaş maçına kadar olanlarını kayıpsız veya son seri gibi bir beraberlik 5 galibiyetle geçebilirsek önümüzün çok açık olduğunu düşünüyoruz."Cenk Tosun'untransferi hakkında da konuşan, "Kendisini tebrik ediyorum.için büyük bir transfer. Cenk'i çok iyi tanıyorum. 'Abi herkese gol attım, bir sana atamadım' derdi. İnşallah oradaki her kaleciye gol atar ve bizleri en iyi şekilde temsil eder. Başarılı olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı. Cenk'in transfer ücretine de değinen sarı-lacivertli futbolcu, "Ödenen paradeğil. Biz Türk oyuncuların değeri çok daha fazla. Türk insanı çok değerli, kıymetli insandır.oralara gitmesine çok şaşırmadım" şeklinde konuştu.Tecrübeli kalecinin, Ozan Tufan'la ilgili yorumu şöyle "Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde Van Persie'nin de burada olmasını isterdim. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız."Kaptan, Trabzonspor deplasmanı hakkında sorulan bir soruyu da şöyle cevapladı: "Biz Fenerbahçe takımı olarak zor maçlar oynamayı seven bir takımız. Sezon başını fazla dikkate almayalım. 10 senedir Trabzon'a gidip geliyoruz gene öyle olur." Volkan ikinci yarıda takım olmak yolunda daha emin adımlar atacaklarını da kaydedip "İkinci yarıda daha düzenli. Daha sistemli bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.