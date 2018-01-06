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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da üç rakip var

    Layun’da üç rakip var
    Sol bek arayışında olan , Porto'lu Miguel Layun için nabız yokluyor. Ancak 29 yaşındaki Meksikalı sol bek için Kanarya'nın ciddi rakipleri var. Everton'un yanı sıra Alaves ve Celta Vigo da 'la ilgileniyor.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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