Ferri’yle ön görüşme

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajeri Eric Castagnino ile sözleşmesini feshedip, Valbuena'yı Fenerbahçe'ye getiren Jean-Pierre Bernes'le anlaştı.Bernes'in ilk işi Ferre'yi Fenerbahçe'ye tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu Scoop, oyuncunun yeni menajeri kanalıyla sarı-lacivertlilerle bir ön görüşme yaptığını duyurdu, detay ise vermedi. Rennes'le de kontakt halde olan Ferri'nin peşindeki diğer kulüpler Nantes ve Toulouse.