Ferri’yle ön görüşme
Bu sezon Lyon'da 11 maçta sadece 283 dakika şans bulan Jordan Ferri, Fransız kulübünden ayrılmayı kafasına koydu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajeri Eric Castagnino ile sözleşmesini feshedip, Valbuena'yı Fenerbahçe'ye getiren Jean-Pierre Bernes'le anlaştı.Bernes'in ilk işi Ferre'yi Fenerbahçe'ye tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu Scoop, oyuncunun yeni menajeri kanalıyla sarı-lacivertlilerle bir ön görüşme yaptığını duyurdu, detay ise vermedi. Rennes'le de kontakt halde olan Ferri'nin peşindeki diğer kulüpler Nantes ve Toulouse.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:04
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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