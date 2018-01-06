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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Ferri’yle ön görüşme

    Ferri’yle ön görüşme

    Bu sezon 'da 11 maçta sadece 283 dakika şans bulan Jordan Ferri, Fransız kulübünden ayrılmayı kafasına koydu.

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajeri Eric Castagnino ile sözleşmesini feshedip, Valbuena'yı 'ye getiren Jean-Pierre Bernes'le anlaştı.Bernes'in ilk işi Ferre'yi 'ye tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu Scoop, oyuncunun yeni menajeri kanalıyla sarı-lacivertlilerle bir ön görüşme yaptığını duyurdu, detay ise vermedi. Rennes'le de kontakt halde olan Ferri'nin peşindeki diğer kulüpler Nantes ve Toulouse.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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