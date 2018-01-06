Fenerbahçeli yıldız korkuttu

Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlık şoku yaşandı. THY Euroleague'in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Baskonia mücadelesinin 3. çeyreğinde bitime 1 dakika 46 saniye varken Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally, bastığı smaç sonrası sert bir şekilde yere düştü.

Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.Nunnally'nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Baskonia Vitoria Gasteiz karşısında elde edilen 79-74'lük galibiyetin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



James Nunnally'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Ozan Balaban, "Maçı kazanmak önemli ama oyuncularımızın sağlığı daha önemli. Biraz önce hastaneden bilgi aldık. Nunnally'nin tomografisi, MR'ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak. Vesely'nin de maç içinde bir sakatlığı oldu. Aşil tendonunda gerilme var. Kalinic'in de sakatlığı sürüyor. 2-3 haftaya ihtiyacı var. İnşallah Olimpiakos maçına kadar tüm takım üzerine koyarak devam edecek" dedi.

Ozan Balaban, "Rakibimizin ligdeki yerine bakıp, aldanmamak lazım. Çok çok iyi takım. İyi defans yaptık. İkinci yarıda hücumda da takım toparlandı. Her gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Büyük tecrübemiz var ama 5 tane de yeni oyuncumuz var. Bu sabır işi, kolay değil. Geçen yılki Mayıs'ı unutmak lazım. Taraftarımız bugün biraz geri döndü. Sabırla son maça kadar destek olmak lazım. Yolumuz Belgrad'dan geçecek. Destek ve sabır bekliyoruz. Oyuncumlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.