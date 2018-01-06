Fenerbahçeli yıldız korkuttu
Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen Amerikalı oyuncu James Nunnally, Baskonia mücadelesinin 3. periyodunda smaç bastıktan sonra sert bir şekilde yerde kalarak, sakatlandı.
DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK
Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nunnally'nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.
MÜTHİŞ MÜCADELE FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.
OZAN BALABAN MAÇI DEĞERLENDİRDİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Baskonia Vitoria Gasteiz karşısında elde edilen 79-74'lük galibiyetin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
James Nunnally'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Ozan Balaban, "Maçı kazanmak önemli ama oyuncularımızın sağlığı daha önemli. Biraz önce hastaneden bilgi aldık. Nunnally'nin tomografisi, MR'ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak. Vesely'nin de maç içinde bir sakatlığı oldu. Aşil tendonunda gerilme var. Kalinic'in de sakatlığı sürüyor. 2-3 haftaya ihtiyacı var. İnşallah Olimpiakos maçına kadar tüm takım üzerine koyarak devam edecek" dedi.
Ozan Balaban, "Rakibimizin ligdeki yerine bakıp, aldanmamak lazım. Çok çok iyi takım. İyi defans yaptık. İkinci yarıda hücumda da takım toparlandı. Her gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Büyük tecrübemiz var ama 5 tane de yeni oyuncumuz var. Bu sabır işi, kolay değil. Geçen yılki Mayıs'ı unutmak lazım. Taraftarımız bugün biraz geri döndü. Sabırla son maça kadar destek olmak lazım. Yolumuz Belgrad'dan geçecek. Destek ve sabır bekliyoruz. Oyuncumlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:40
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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