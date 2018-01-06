Özkul için taziye mesajı

Fenerbahçe, Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.