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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Özkul için taziye mesajı

    Özkul için taziye mesajı

    , Türk sinemasının efsane ismi 'un vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.

    Mesajda, "Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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