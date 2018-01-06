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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yarım sezonluk kombine

    Yarım sezonluk kombine
    , ligin ikinci devre maçlarını kapsayan yarım sezonluk kombine bilet satışına başladı. 600 liradan (Migros ve Okul Açık) başlayan kombine biletlerin en üst fiyatı ise 4 bin 150 lira (Maraton Alt Tribünü E Blok) olarak belirlendi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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