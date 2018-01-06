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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kuyt’ın rolü Persie’ye

    Kuyt’ın rolü Van Persie’ye

    , ikinci yarıdaki alacağının bir kısmını ödeyip Robin Persie'yi Feyenoord'a göndermeye hazırlanıyor.

    Eli kulağında transfere Hollanda basını yoğun ilgi gösteriyor. Algemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Giovani Bronckhorst'un, 'ın emekli olmasının ardından soyunma odasında tecrübeli bir isme ihtiyaç duyduğunu, bu rolü RvP'ye vereceğini yazarken, "Soyunma odasının tek patronu Van Persie olacak" ifadelerini kullanıldı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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