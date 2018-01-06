Bu Valbuena başka
7 EKSİKLE BAŞLADI
Fenerbahçe'de Antalya kampı 7 eksikle başladı. Kasık sakatlıkları bulunan Dirar ve İsmail Köybaşı'nın tedavisi devam ediyor. Sakatlıklarının son evresine gelen Janssen ve Mehmet Ekici ise kontrollü program ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Güney Amerikalılar Giuliano, Josef ve İsla yer almadı. Kadroya alınmayan Ozan'ın ise Dereağzı'nda 9'dan 5'e çalıştığı belirtildi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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