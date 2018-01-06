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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bu Valbuena başka

    Bu Valbuena başka
    Yedek kaldığı dönemde ile arası soğuyan ve bunu zaman zaman davranışlarına da yansıtan , tüm bunları aştı, bambaşka bir hüviyetle geri döndü. Takım arkadaşlarıyla ve hocayla diyaloglarını geliştiren Fransız yıldız, takım içinde daha aktif roller üstlenmeye başladı. Kabuğunu iyice kıran Valbuena, liderlik rolü üstlendi; sorun değil, çözüm üreten adam misyonu yüklendi.

    7 EKSİKLE BAŞLADI
    Fenerbahçe'de Antalya kampı 7 eksikle başladı. Kasık sakatlıkları bulunan Dirar ve 'nın tedavisi devam ediyor. Sakatlıklarının son evresine gelen Janssen ve Mehmet Ekici ise kontrollü program ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Güney Amerikalılar Giuliano, Josef ve İsla yer almadı. Kadroya alınmayan Ozan'ın ise Dereağzı'nda 9'dan 5'e çalıştığı belirtildi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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