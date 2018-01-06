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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    yine yalanlandı

    Criscito yine yalanlandı
    Adı sık sık Fenerbahçe'ye yazılan Criscito'nun sarı-lacivertlilerle hiçbir ilgisi yok. Zenit'te oynayan İtalyan sol bekin menajeri Andrea D'Amico, bu yöndeki haberleri bir kez daha yalanlarken, "Türk takımlarından herhangi bir teklif almadık" dedi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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