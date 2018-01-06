Criscito yine yalanlandı

Adı sık sık Fenerbahçe'ye yazılan Criscito'nun sarı-lacivertlilerle hiçbir ilgisi yok. Zenit'te oynayan İtalyan sol bekin menajeri Andrea D'Amico, bu yöndeki haberleri bir kez daha yalanlarken, "Türk takımlarından herhangi bir teklif almadık" dedi.