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HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Diyeceğim bu!

    Diyeceğim bu!

    Kampın çok ağır ve tempolu geçeceğini söyleyen sarı-lacivertli hoca, “Devreye çok iyi başlamamız lazım. Nasıl başlarsak öyle gider. Hata yok, kişisel hata hiç yok. Diyeceğim bu” dedi; ciddiyet ve disiplin istedi

    'nin Antalya kampı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın uyarıları ile başladı. Sabah yapılan ilk çalışmanın öncesinde futbolcuları ile bir toplantı yapan tecrübeli hoca, ciddi uyarılar yaptı. KOCAMAN, işi çok sıkı tutacaklarını, o yüzden Antalya'da her anı çok iyi değerlendireceklerini belirtirken, "Bu kamp değerlerine benzemeyecek. Ağır ve tempolu idmanlar yapacağız. Teknik, taktik, fiziksel ne varsa bütün eksiklerimiz burada gidereceğiz ve ikinci yarıya tam kapasite hazır olarak gireceğiz" dedi.

    BİREYSEL İDMANLAR AKSATILMAYACAK
    Devreye çok iyi başlamaları gerektiğinin altını çizen Kocaman, "Unutmayın, nasıl başlarsak öyle gider. Hata yok; kişisel hata hiç yok. Hele hele ciddiyetsizlik hiç istemiyorum. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup çalışacağız. Şimdilik diyeceğim budur" ifadelerini kullandı. KOCAMAN, kampta uyulması için 4 de kural koydu. İşte onlar: 1- Herkes erken yatacak. 2- Kahvaltı salonuna herkes aynı anda gelecek. 3- Bireysel antrenmanlar aksatılmayacak. 4- Diyetisyenin dedikleri dışında kimse bir şey yemeyecek.


    Mini yorum: Asıl sorun içeride / Emre BOL
    Fenerbahçe'de sorun antrenman eksikliği ya da fiziksel yetersizlik değil. 'ın sorunu takımı taşıyacak oyuncuların ruhsal durumu. Kaybetme korkusu yaşıyor Fenerbahçe takımı. Bunun yanı sıra futbolcular hep tedirgin. Takımda lider yok. Olan da küstürüldü zaten. Valbuena, Giuliano tarzında futbolcular transfer edilmeli.
    Asıl sorun ise içerde. Mourinho, Guardiola, Ancelotti gibi teknik adamlar da gelse, Fenerbahçe iç bünyesinde saklı olan sorunları çözmeden başarıya ulaşamaz.
    En büyük transfer, Aykut Kocaman'a Samandıra'nın anahtarlarının teslim edilmesi olur.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:57
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