Diyeceğim bu!
Kampın çok ağır ve tempolu geçeceğini söyleyen sarı-lacivertli hoca, “Devreye çok iyi başlamamız lazım. Nasıl başlarsak öyle gider. Hata yok, kişisel hata hiç yok. Diyeceğim bu” dedi; ciddiyet ve disiplin istedi
BİREYSEL İDMANLAR AKSATILMAYACAK
Devreye çok iyi başlamaları gerektiğinin altını çizen Kocaman, "Unutmayın, nasıl başlarsak öyle gider. Hata yok; kişisel hata hiç yok. Hele hele ciddiyetsizlik hiç istemiyorum. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup çalışacağız. Şimdilik diyeceğim budur" ifadelerini kullandı. KOCAMAN, kampta uyulması için 4 de kural koydu. İşte onlar: 1- Herkes erken yatacak. 2- Kahvaltı salonuna herkes aynı anda gelecek. 3- Bireysel antrenmanlar aksatılmayacak. 4- Diyetisyenin dedikleri dışında kimse bir şey yemeyecek.
Mini yorum: Asıl sorun içeride / Emre BOL
Fenerbahçe'de sorun antrenman eksikliği ya da fiziksel yetersizlik değil. Aykut Kocaman'ın sorunu takımı taşıyacak oyuncuların ruhsal durumu. Kaybetme korkusu yaşıyor Fenerbahçe takımı. Bunun yanı sıra futbolcular hep tedirgin. Takımda lider yok. Olan da küstürüldü zaten. Valbuena, Giuliano tarzında futbolcular transfer edilmeli.
Asıl sorun ise içerde. Mourinho, Guardiola, Ancelotti gibi teknik adamlar da gelse, Fenerbahçe iç bünyesinde saklı olan sorunları çözmeden başarıya ulaşamaz.
En büyük transfer, Aykut Kocaman'a Samandıra'nın anahtarlarının teslim edilmesi olur.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:57
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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