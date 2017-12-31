Obradovic'ten itiraf
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Burada oynadığımız maçlar her zaman zor oldu. Sıralama için önemli bir maçtı” diye konuştu.
Sinan Güler: "Maçın ilk yarısı çok iyi oynadık"
Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler ise, "Hem topu paylaşmak hem de doğru atakların sonucunda farkı açtık. Beşiktaş ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon verdi ve bizim de gereğinden fazla top kaybı yapmamız farkın kapanmasına sebep oldu. Bugün oynadığımız oyunu Euroleague'de oynamamız gerek" diye konuştu.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:53
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İşte perde arkası! İpini kendi çekti
Toplam 5
Yorum
SAM Hala sasiyorum fener bu adama 7 milyon euroyu nasil verdi.fb gidip bursanin yarisini getirdi sonuç sifir fernandao ozan sener volkan hahahah
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Yine Sturridge!
Toplam 4
Yorum
mm FB YE GELEN KAYBOLUYOR YILDIZ OYUNCU OYNATMAK MARIFET ISTER AYKUT BUNUN ICIN YETERLI DEGIL KAPRISLI BIR ADAM BUYUK TAKIMLARI BATIRIR .
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Barça'lı yıldızın peşinde!
Toplam 4
Yorum
Sam Yav he he barcadan kendi oyuncusunu bile alamaz hani trasferi hangi parayla yapacaklar deniz bitti ada da gitti elde var sifir yakinda iflas
Obradovic'ten itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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