 Musmutlu yıllar size... – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Musmutlu yıllar size...

    Musmutlu yıllar size...
    kaptanı ve büyük kızı Yade, Fenerbahçe Dergisi'nin yeni yıl sayısına özel pozlar verdi. Yade, başta ailelerinin yeni üyesi kardeşi Yeda olmak üzere herkese "Musmutlu yıllar" diledi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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