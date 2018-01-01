Oğlum yakında dönüyor
Robin van Persie’nin babası Bob’dan Feyenoord iması geldi
Fenerbahçe'nin kurtulmaya çalıştığı Robin van Persie'nin babası Bob van Persie'den ümitlendiren bir açıklama geldi. Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferiyle ilgili bir soruya, "Ben öyle düşünüyorum" diye cevap veren Bob van Persie, Robin'in devre arasında Rotterdam'a dönmek için hazırlık yaptığı iddiaları için, "Artık oğlum daha yakınımda olacağı ve ailemizin yeniden bir arada olacağı için çok mutluyum. Evinden bu kadar uzak kalması yetti" yorumunu yaptı. Feyenoord'un Fenerbahçe'nin serbest bırakması halinde Robin van Persie'yi kadrosuna katması bekleniyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:29
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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