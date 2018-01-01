 Oğlum yakında dönüyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Oğlum yakında dönüyor

    Oğlum yakında dönüyor

    Robin ’nin babası Bob’dan iması geldi

    'nin kurtulmaya çalıştığı Robin 'nin babası Bob van Persie'den ümitlendiren bir açıklama geldi. Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferiyle ilgili bir soruya, "Ben öyle düşünüyorum" diye cevap veren Bob van Persie, Robin'in devre arasında 'a dönmek için hazırlık yaptığı iddiaları için, "Artık oğlum daha yakınımda olacağı ve ailemizin yeniden bir arada olacağı için çok mutluyum. Evinden bu kadar uzak kalması yetti" yorumunu yaptı. 'un Fenerbahçe'nin serbest bırakması halinde Robin van Persie'yi kadrosuna katması bekleniyor.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:29
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