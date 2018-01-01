Şampiyon olacağız
F.Bahçe’nin üç yabancısı Valbuena, Josef ve Neustadter, taraftarlara sıcak mesajlar verdiler, şampiyon olacaklarını iddia ettiler
Hocamızın bize göstereceği bazı eksiklerimizi düzelterek, kendimizi daha da geliştirerek ikinci yarı için hazır olacağız. Çok çalışıp galibiyetlerimizin devamını getireceğiz.
Lig sonunda en üst sırada olacağız."
JOSEF DE SOUZA: "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardı.
Puan kaybetmememiz gereken maçlarda beraberlikler ve mağlubiyetler aldık ama zaman geçtikçe işler yolunda gitmeye başladı. Hem ofansif hem de defansif anlamda istikrarlı bir takım olmayı başardık. Lig ve kupa şampiyonluğu için uğraşacağız. Umarım bunu başarırız"
MATHİEU VALBUENA: "Futbolda çalışarak, antrenman yaparak ve birbirinizi tanıdıkça gelişim gösterebilirsiniz. Yeni bir takımdık ve sıkıntılar yaşadık. İlk yarının son dönemlerine doğru, özellikle takım ruhu açısından çok iyi bir görüntü yakaladık. Hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Heyecan verici bir ikinci yarı olacak."
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:04
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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