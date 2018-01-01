 Şampiyon olacağız – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız

    F.Bahçe’nin üç yabancısı Valbuena, ve Neustadter, taraftarlara sıcak mesajlar verdiler, şampiyon olacaklarını iddia ettiler

    ROMAN NEUSTADTER: "Ligin ikinci yarısı çok önemli olacağı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz.
    Hocamızın bize göstereceği bazı eksiklerimizi düzelterek, kendimizi daha da geliştirerek ikinci yarı için hazır olacağız. Çok çalışıp galibiyetlerimizin devamını getireceğiz.
    Lig sonunda en üst sırada olacağız."

    JOSEF DE SOUZA: "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardı.
    Puan kaybetmememiz gereken maçlarda beraberlikler ve mağlubiyetler aldık ama zaman geçtikçe işler yolunda gitmeye başladı. Hem ofansif hem de defansif anlamda istikrarlı bir takım olmayı başardık. Lig ve kupa şampiyonluğu için uğraşacağız. Umarım bunu başarırız"

    MATHİEU VALBUENA: "Futbolda çalışarak, antrenman yaparak ve birbirinizi tanıdıkça gelişim gösterebilirsiniz. Yeni bir takımdık ve sıkıntılar yaşadık. İlk yarının son dönemlerine doğru, özellikle takım ruhu açısından çok iyi bir görüntü yakaladık. Hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
    Heyecan verici bir ikinci yarı olacak."
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:04
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