Ali Koç'tan yeni yıl mesajı
Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Koç, başkan adaylığı için oluşturduğu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video ile sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri ve taraftarlara seslendi.
Her yılın yeni hedefler ve umutlarla başladığını aktaran Koç, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'mizin mücadele ettiği her branşta adını şampiyonluklara yazdıracağı, Türkiye ve Avrupa'daki zaferlerimizle gururlanacağımız bir 2018 temenni ederim. Her şeyden önemlisi her zaman ifade ettiğim gibi camia olarak omuz omuza verdiğimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimiz ve her anlamda Fenerbahçe'mizin kazandığı bir yıl olsun. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günler benim açımdan çok büyük önem ve heyecan taşıyor. Fenerbahçe'miz için çıktığım bu yolculukta heyecanımı paylaştığınızı görmek, desteğinizi hissetmek, benim için çok kıymetli. Bugüne dek vermiş olduğunuz destek ve sahiplenme için ben ve ekibim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin yeni yılını kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk ve tabii ki sarı lacivert başarılarla dolu bir yıl dilerim."
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:22
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İşte perde arkası! İpini kendi çekti
Toplam 5
Yorum
SAM Hala sasiyorum fener bu adama 7 milyon euroyu nasil verdi.fb gidip bursanin yarisini getirdi sonuç sifir fernandao ozan sener volkan hahahah
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Yine Sturridge!
Toplam 4
Yorum
mm FB YE GELEN KAYBOLUYOR YILDIZ OYUNCU OYNATMAK MARIFET ISTER AYKUT BUNUN ICIN YETERLI DEGIL KAPRISLI BIR ADAM BUYUK TAKIMLARI BATIRIR .
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Barça'lı yıldızın peşinde!
Toplam 4
Yorum
Sam Yav he he barcadan kendi oyuncusunu bile alamaz hani trasferi hangi parayla yapacaklar deniz bitti ada da gitti elde var sifir yakinda iflas
Ali Koç'tan yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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