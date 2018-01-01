Soldado'dan gezi tüyoları
ÇİĞ KÖFTE&DÖNER
Sultanahmet ve Beyazıt'taki tarihi yerleri gezen Soldado, vatandaşlarına İstanbul'da ne yemeleri gerektiğini de söyledi. "Mutlaka çiğ köfte yiyin" diyen İspanyol golcü, "Kapalıçarşı yakınlarında şehrin en lezzetli döneri var. Bu ikisini de yiyebilmek için en az 10-15 dakika sıra beklemeniz gerek" ifadelerini kullandı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:03
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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