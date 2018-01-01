 Soldado'dan gezi tüyoları – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan gezi tüyoları

    Soldado'dan gezi tüyoları
    Sarı-lacivertlilerin golcüsü , İspanya'da İstanbul'u anlattı. La Sexta Kanalı'na konuşan Soldado, İstanbul'a geleceklere şu tavsiyelerde bulundu: Asya'dan Avrupa'ya metrobüsle geçin. Köprüde şehrin muhteşemliğini görürsünüz, trafiğe de takılmazsınız. Mutlaka deniz yolunu kullanın. Binmeden önce simit alın ve onları kuşlara atın.

    ÇİĞ KÖFTE&DÖNER
    Sultanahmet ve Beyazıt'taki tarihi yerleri gezen Soldado, vatandaşlarına İstanbul'da ne yemeleri gerektiğini de söyledi. "Mutlaka çiğ köfte yiyin" diyen İspanyol golcü, "Kapalıçarşı yakınlarında şehrin en lezzetli döneri var. Bu ikisini de yiyebilmek için en az 10-15 dakika sıra beklemeniz gerek" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:03
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