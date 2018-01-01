 Tahminlerime yakın yerdeyiz – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tahminlerime yakın yerdeyiz

    Tahminlerime yakın yerdeyiz

    , ’nin ilk yarıdaki performansını bu sözlerle özetledi

    F.Bahçe Teknik Direktörü , kulüp dergisine verdiği röportajda ilk yarının değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli hoca, "Genel olarak dalgalı bir seyir izledik. Sezon başının sıkıntılı geçmesi muhtemeldi. Bu duruma fikstürü de ilave etmek lazım. İlk bölüm sıkıntılıydı.

    Son 6 haftada toparlandık. Ancak ilk yarıyı sezon başındaki tahminlerime yakın bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim" dedi. Antalya kampı hakkında da bilgi veren Kocaman, "İkinci yarıda özellikle ilk yarıdaki oyunu kontrol etme becerimizin yanına biraz daha etkili ofansif aksiyonları yerleştirmek zorundayız. Bunun üzerine de eğilmeye çalışacağız. Antalya kampındaki en büyük arzum; bol tekrarla ezberlerimizi biraz daha arttırmak" ifadelerini kullandı.

    2018 yılı dileği: 'Sağlık ve barış'
    Kocaman, 2018 için şu dilekte bulundu: "Önce sağlık. Her şeyin başı sağlık. 2018 yılında kendi adıma, adına, beraber çalıştığım insanlar adına ilk dileyeceğim şey; sağlık! Arkasına da tabii ki daha çok başarılı olma hazzı, buradaki tarifiyle daha fazla kupa!. Dünya için dileyebileceğim en önemli şey; barış..."
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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