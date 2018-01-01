Tahminlerime yakın yerdeyiz
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki performansını bu sözlerle özetledi
Son 6 haftada toparlandık. Ancak ilk yarıyı sezon başındaki tahminlerime yakın bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim" dedi. Antalya kampı hakkında da bilgi veren Kocaman, "İkinci yarıda özellikle ilk yarıdaki oyunu kontrol etme becerimizin yanına biraz daha etkili ofansif aksiyonları yerleştirmek zorundayız. Bunun üzerine de eğilmeye çalışacağız. Antalya kampındaki en büyük arzum; bol tekrarla ezberlerimizi biraz daha arttırmak" ifadelerini kullandı.
2018 yılı dileği: 'Sağlık ve barış'
Kocaman, 2018 için şu dilekte bulundu: "Önce sağlık. Her şeyin başı sağlık. 2018 yılında kendi adıma, Fenerbahçe adına, beraber çalıştığım insanlar adına ilk dileyeceğim şey; sağlık! Arkasına da tabii ki daha çok başarılı olma hazzı, buradaki tarifiyle daha fazla kupa!. Dünya için dileyebileceğim en önemli şey; barış..."
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
-
"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
-
Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
-
Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
Tahminlerime yakın yerdeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.