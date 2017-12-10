 Hedef artık sol bek – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
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    Hedef artık sol bek

    Hedef artık sol bek
    Bursaspor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de transfer daha ateşli şekilde konuşulmaya başlandı. Öncelikli hedef ise sol bek. İlk sırada ise önde de oynayabilen Santoslu Jean Mota bulunuyor. Buna karşılık Santos Başkanı'nın '13 milyon euro' diye uçması işi yokuşa sürüyor. Corinthians'tan Arana için de girişimler var ama onun için de rakamlar çok yüksek. Bursaspor'dan Aziz Behiç de adaylar arasındade rakamlar çok yüksek. Bursaspor'dan Aziz Behiç de adaylar arasında.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:34
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