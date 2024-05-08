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TFF Tahkim Kurulu Sofiane Feghouli'ye verilen cezanın onandığı açıkladı

Son dakika spor haberleri... TFF Tahkim Kurulu, Vavavars Fatih Karagümrük'ün futblcusu Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezanın onandığı açıkladı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:56
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TFF Tahkim Kurulu Sofiane Feghouli'ye verilen cezanın onandığı açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor- Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında, Karagürümrüklü oyuncu Sofiane Feghouli'ye yaptığı hareketlerden ötürü 5 maç men ve 65 milyon TL para cezası verdi.

TFF Tahkim Kurulu, Vavacars Fatih Karagümrük kulübünün verilen cezaya itrazını incelediğini ve cezanın oanandığını açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇILAMA

Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 08.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1155 - K.2023-2024/1461 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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