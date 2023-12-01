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VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
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VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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