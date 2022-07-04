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Fatih Karagümrük, Matteo Ricci transferini bitirdi

Yeni sezona Andrea Pirlo ile başlayacak olan Fatih Karagümrük'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Frosinone forması giyen İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 00:51 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 08:37
Fatih Karagümrük, Matteo Ricci transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı. İtalya'dan Pirlo'nun istediği orta sahayı kadrosuna katan Karagümrük oyuncuya imzayı attırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.

Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.

İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formalarını giydi.

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