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Jure Balkovec Fatih Karagümrük'e veda etti

Yeni sezonda Andrea Pirlo ile anlaşan Fatih Karagümrük 2 sezondur formasını giydiği Jure Balkovec ile yollarını ayırdı. Sloven oyuncu ayrılığı sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:35
Jure Balkovec Fatih Karagümrük'e veda etti

Fatih Karagümrük 2 sezondur formasını giydiği Jure Balkovec ile yollarını ayırdı.

Jure Balkovec'in yaptığı veda paylaşımı:

"Teşekkürler Karagümrük! Bu kulüpte 2 harika yıl geçirdim ve bu kulüp için çalışan her birinize teşekkür etmek istiyorum. Kulüp kariyerimin çok zor bir döneminde bana inandı ve bu fırsatı için sonsuza kadar minnettar olacağım. Kızım Olivia'nın doğumu olmak üzere güzel şehir İstanbul'a dair çok güzel anılarım var. Şimdi yeni bir meydan okuma zamanı. Teşekkürler mesajı" paylaştı.

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