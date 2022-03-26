Haberler Fatih Karagümrük Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ün Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Emre Mor yıldızlaştı. Teknik direktör Volkan Demirel ile kendini bulmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu önemli açıklamalarda bulundu. Takımında çok mutlu olduğunu dile getiren Emre Mor, yeniden Avrupa'da forma giyme şansı olması durumunda değerlendirmek istediğini kaydetti. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:32
Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Emre Mor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Emre Mor, "Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum, şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" dedi.

İşte o sözler...

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Emre Mor: Umut ederseniz beklersiniz, beklentiye girmememiştim. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM"
"Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucas Biglia disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı."

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

"GEÇMİŞİMDE ÇOK HATA YAPTIM"
"Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var"

Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Bu sezon Karagümrük formasıyla 22 maça çıkan Emre Mor, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun İstanbul ekibinde kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bonservisini eline alacak.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın kader günü! "Fatih Terim ibra etmezse..."
Ordu'da heyelan! Yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor