Emre Mor'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı."

"GEÇMİŞİMDE ÇOK HATA YAPTIM"

"Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var"