‘Galatasaray’la konuşacağız

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
G.Saray'dan kiralık olarak oynadığı Eyüpspor'un ligde kalmasında büyük bir pay sahibi olan kaleci Jankat Yılmaz, A Spor'a geleceğiyle ilgili konuştu. 21 yaşındaki kaleci, "Yeni sezon başında takıma döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız" dedi.