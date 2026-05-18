Diriliş Eyüp

Kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor, ligin son haftasında dün Fenerbahçe'ye konuk oldu. En az 1 puan için sahaya çıkan konuk ekip, karşılaşmaya oldukça istekli başladı ve yakaladığı ilk pozisyonda Legowski'yle öne geçti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Metehan skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

14 DAKİKADA 3 GOL

İkinci yarıda Fenerbahçe fırtına gibi esti. 68'de önce Fred sahneye çıktı, ardından Kerem Aktürkoğlu, 3 dakika içinde attığı iki golle sarılacivertlileri 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Eyüp ligden düştü derken, 86'da oyuna giren Talha, 87'de ağları sarstı ve skora yeniden dengeyi getirdi. Maç 3-3 bitti. Eyüp aldığı bu puanla ligde kalmayı başardı.

90+'DA ORTALIK KARIŞTI

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR maçının uzatma anlarında ortalık karıştı. Semedo yapılan faul sonrasında rakibine müdahalede bulundu. Ardından Oosterwolde olaya dahil oldu. Eyüp'ten Claro da Oosterwolde'ya sataştı. Üç isim de sarı kartla cezalandırıldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

FENERBAHÇELİ taraftarlar şampiyonluğun kaçmasının ardından Süper Lig'in son haftasındaki Eyüpspor maçına ilgi göstermedi. Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. 20 bin taraftar izledi.

SARAN'DAN VEDA

7 Haziran'da başkanlığı devredecek olan Sadettin Saran ve yönetimi, dün son kez Chobani Stadı'ndaydı. Saran ve ekibi karşılaşmanın ardından veda pozu verdi.

MÜLDÜR'E TEPKİ

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Mert Müldür'e büyük tepki gösterdi. Yenilen ikinci golde, büyük bir hata yapan tecrübeli oyuncu, ıslıklanırken Zeki Murat Göle tarafından 63. dakikada oyundan alındı.

KEREM'DEN DUBLE

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak eleştiri oklarının hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu, sezon son maçını duble ile bitirdi. Gençlerbirliği maçından sonra dünkü Eyüp mücadelesinde de iki gol atan milli oyuncu, ligi 8 gol, 7 asistle tamamladı. Kerem, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk sezonunu ise 15 gol, 10 asistle bitirmeyi başardı.