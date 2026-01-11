Raux-Yao Eyüpspor’da

ikas Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao'yu kadrosuna kattı. Fransa'nın Stade Briochin takımından transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Fransa 3. Lig takımı Briochin'de bu sezon 19 maça çıkan Fildişi asıllı Fransız ön libero 3 kez fileleri havalandırdı.
