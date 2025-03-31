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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Maç planladığımızın dışında değildi

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Maç planladığımızın dışında değildi

Trendyol Süper Lig'de sahasında RAMS Başakşehir'e 3-1 mağlup olan İkas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 00:01
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İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Maç planladığımızın dışında değildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 3-1 mağlup olan İkas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MAÇ PLANLADIĞIMIZIN DIŞINDA DEĞİLDİ"

"Maç planladığımızın dışında değildi ancak zaman zaman birebir temasta bize üstünlük sağladılar. Maça iyi başlamamıza rağmen golü yedik. Gole cevap verdiğimiz anda iyi oynamıyorduk. 10'a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk. Bu anlarda da karşı kaleye gidebildik. İkinci yarının başında savunmamız daha dengeliydi. Rakibin etkili ve birebiri iyi oynayabilen oyuncuları var. Yusuf Sarı da bunlardan biri. Kemen girdikten sonra 2 gol yedik. Benim sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Ancak cezalılar ve sakatlıklar var. Sebeplerin arkasına sığınmıyoruz ama Melih arka adale sakatlığından döndü, Yalçın üst adalesi yırtıkken oynuyor. İkisine de teşekkür ediyorum. Mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum, etmeyeceğiz. Ancak oyuncularımın verdiği emek ve mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. İlk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bulunduğumuz durum ve şartlar açısından sorunları konuşmamamız ve yansıtmamamız, bu acıyı çekmediğimiz anlamına gelmez. Pes edecek de değiliz. Her maç daha iyi oynayabilmek için mücadele edeceğiz."

"NASIL DOMİNE ETTİĞİMİZİ BU ÜLKEYE GÖSTERDİK."

"Eyüpspor'un gelir-gider dengesi ve sürdürülebilirlik için kulübün transfer politikasına saygı duyduk. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek için ara transferde 2-3 oyuncu almamız gerekirdi. Zaman zaman 13-14 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Bunu başkanımızla konuşarak bu düşüşü kabullendik. Amacımız ilk başta ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ligin ilk yarısında başladığımızda buralardan beraberlik çıkarmıştık. Oyunumuz üzerine çalışıyoruz. Oyuncularım çok yıprandı. Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro çok fazla maç oynadı. Onları hiç değiştirip dinlendiremiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik."

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