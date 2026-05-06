Final Four askına

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 3. maçında bugün Litvanya'dan Zalgiris'e saat 20.00'de konuk olacak. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan sarı-lacivertliler, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgiyle averajla 4. sırada bitirmiş ve playoff'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Fenerbahçe, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı. Temsilcimiz, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Final Four'a yazdırmayı hedefliyor. Gerekirse 4. maç 8 Mayıs'ta Litvanya'da, 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.