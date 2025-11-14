Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'in 11. haftasında parkede karşı karşıya gelen Anadolu Efes ile Bayern Münih, Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes ligde 17. sırada yer alırken, Bayern Münih ise 13. basamakta bulunuyor. EuroLeague geçmişine bakıldığında iki takım arasında 15 maç oynandı ve bu maçların 8'ini Anadolu Efes kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar geçen sezonda hem iç sahada hem deplasmanda rakibini mağlup etmişti.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı Antalya Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadele saat 20.00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 12-5 Bayern Münih (İlk çeyrek oynanıyor)