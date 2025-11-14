CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague’de sezonun 4. çift maç haftasını Antalya’da tamamlayan Anadolu Efes, Alman temsilcisi Bayern Münih’i ağırlıyor. Anadolu Efes - Bayern Münih maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 20:10



Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'in 11. haftasında parkede karşı karşıya gelen Anadolu Efes ile Bayern Münih, Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes ligde 17. sırada yer alırken, Bayern Münih ise 13. basamakta bulunuyor. EuroLeague geçmişine bakıldığında iki takım arasında 15 maç oynandı ve bu maçların 8'ini Anadolu Efes kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar geçen sezonda hem iç sahada hem deplasmanda rakibini mağlup etmişti.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı Antalya Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadele saat 20.00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 12-5 Bayern Münih (İlk çeyrek oynanıyor)

