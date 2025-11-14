Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, EuroLeague 11. hafta maçında Antalya'da konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-72 mağlup etti.

Temsilcimiz, bu mücadele ile birlikte EuroLeague'de 3 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Anadolu Efes'te karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayı üreten Isaia Cordinier oldu. Bayern Münih'te Isiaha Mike 15 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, bu sezonki 4'üncü galibiyetini aldı. Bayern Münih ise bu sezon 6'ncı mağlubiyetini aldı.

1. PERİYOT: Anadolu Efes 19-14 Bayern Münih

2. PERİYOT: Anadolu Efes 42-34 Bayern Münih

3. PERİYOT: Anadolu Efes 60-47 Bayern Münih