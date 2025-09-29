CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler THY EuroLeague EuroLeague 2025-26 sezonu için yeni kuralları açıkladı!

Euroleague yönetimi, 2025-26 sezonunda EuroLeague ve EuroCup'ta uygulanacak yeni kuralları açıkladı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:58
Euroleague yönetimi, 2025-26 sezonunda EuroLeague ve EuroCup'ta uygulanacak bir dizi yeni kural ve açıklama getirdi. Yapılan güncellemeler, oyun akışını hızlandırmayı, oyuncu güvenliğini artırmayı ve hakem kararlarında tutarlılığı sağlamayı hedefliyor.

YENİ KURAL VE AÇIKLAMALAR

Teknik fauller: Hakemler artık sportmenliğe aykırı davranış veya aldatma (flopping) durumlarında önce uyarı yapmadan doğrudan teknik faul verecek. Ancak oyun geciktirme, şutörün göz hizasında el sallama ya da bağırma, ayak vurma ve yakın mesafeden alkışla dikkat dağıtma gibi durumlarda uyarılar devam edecek.

Koç diskalifiyesi: Eğer bir koç veya yedekteki herhangi bir takım üyesi hızlı hücum sırasında sahaya girerse otomatik olarak oyundan ihraç edilecek. Ayrıca rakibin hızlı hücumunu kenardan koşarak ya da aşırı itirazla engelleyen durumlarda, hakemler oyun bittikten sonra teknik faul kararı verecek.

YENİDEN İZLEME SİSTEMİ (IRS) GÜNCELLEMELERİ

Euroleague yönetimi, Yeniden İzleme Sistemi'nde (IRS) de yeni durumlar ekledi.

Sekiz saniye ihlali: Son 2 dakika (4. çeyrek ve uzatma) içinde çalınan 8 saniye ihlalleri artık hakemler tarafından tekrar izlenebilecek. Koçlar ise oyun boyunca, yalnızca 8 saniye ihlali çalındığında bu pozisyonu challenge edebilecek.

Faul yapan oyuncunun tespiti: Hakemler artık bir faulün yanlış oyuncuya yazılıp yazılmadığını kontrol edebilecek. Bu inceleme oyunun herhangi bir anında yapılabilecek ancak koçlar tarafından challenge edilemeyecek.

