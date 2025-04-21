CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la deplasmanda karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak

OAKA'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Normal sezonda son yenilgisini Panathinaikos AKTOR'a karşı deplasmanda 104-89'luk skorla yaşayan Anadolu Efes, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadeleyi de kazanarak sezonu 6. sırada tamamladı, direkt play-off'lara yükseldi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, geçen yıl kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti altı.

Beş maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Sezonu daha üst sırada bitiren Panathinaikos AKTOR, ev sahibi avantajına sahip.

İki takım arasında oynanan 34 maçın 27'sini ev sahibi takımlar kazandı. 7 maçın 4'ünde Panathinaikos AKTOR, 3'ünde ise Anadolu Efes deplasmanda galibiyete uzandı.

Normal sezonda İstanbul'da oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar 93-67'lik skorla kazanırken, Yunanistan'daki karşılaşmayı ise Panathinaikos AKTOR 104-89'luk skorla galip tamamladı.

Eşleşmenin bir sonraki karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da yine Panathinaikos AKTOR'un ev sahipliğinde OAKA'da oynanacak.

F.Bahçe'den savunmaya Brezilyalı takviye!
F.Bahçe'den transfer sürprizi!
DİĞER
Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...
Papa Francis öldü! Katolik Kilisesi'nin yeni lideri kim olacak?
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini!
Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transfer sürprizi! F.Bahçe'den transfer sürprizi! 11:50
Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman? Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman? 11:45
F.Bahçe'den savunmaya Brezilyalı takviye! F.Bahçe'den savunmaya Brezilyalı takviye! 11:37
Parma-Juventus maçı ne zaman? Parma-Juventus maçı ne zaman? 11:08
A. Efes, Panathinaikos'a konuk olacak A. Efes, Panathinaikos'a konuk olacak 11:03
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! 11:01
Daha Eski
Genoa-Lazio maçı ne zaman? Genoa-Lazio maçı ne zaman? 10:45
NBA'de ödül adayları belli oldu NBA'de ödül adayları belli oldu 10:35
Alperen'in 26 sayısı yetmedi Alperen'in 26 sayısı yetmedi 10:34
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! 10:32
Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? 10:17
Torino-Udinese maçı ne zaman? Torino-Udinese maçı ne zaman? 10:02