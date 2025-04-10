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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Fenerbahçe Beko 34. ve son hafta maçında kozlarını paylaşıyor. SAP Garden'da oynanan Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 21:47
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Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

THY EuroLeague'de normal sezonun son hafta maçları düzenleniyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk oluyor. Karşılaşma SAP Garden'da oynanıyor.

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Bayern Münih 13-28 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Bayern Münih 31-46 Fenerbahçe Beko

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetiyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 13 galibiyet elde etti. 20245 sezonu ilk yarısında 12 Kasım 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 87-76 kazandı. Takımımızda Nigel Hayes-Davis 25, Devon Hall 12 sayı buldu. Bayern cephesinde ise Carsen Edwards 24, Devin Booker 20 sayı üretti.

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