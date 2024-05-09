Fener destanı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda uzatma giden mücadelede 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını 6. kez Final Four'a yazdırdı. 2-2'nin verdiği moralle parkeye çıkan Monaco, taraftarının da desteğiyle ilk çeyrekte temsilcimize karşı 15-13'lük üstünlük kurdu. İkinci çeyreğe kötü hücum ederek başlayan sarı-lacivertliler, uzun süre 6-7 sayılık farkla rakibini takip etti. Son saniyelerdeki Wilbekin'in üçlüğüyle ilk devre 40-35 Monaco lehine bitti. Üçüncü periyotta ise Fenerbahçe Beko etkili bir oyun ortaya koydu.

RAKİP PANATHINAIKOS

Oyuna ağırlığını koyan Kanarya, Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla üçüncü periyodu 56-55 önde kapatmayı bildi. Son çeyrek ise dengeli geçti. Bu çeyrekte Fenerbahçe son topu kaybetti ama Okobo'nun üçlüğü girmedi ve maç 70-70 berabere bitip uzadı. Uzatmalar da bir gitti, bir geldi. Ancak bitime 19 saniye kala Calathes'in üçlüğüyle Kanarya maçı 80-79 kazandı. Berlin'deki Final Four'da Fenerbahçe'nin rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos olacak.

Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin altıncı EuroLeague Final Four biletini almayı başarırken turnuva tarihinde daha önce hiçbir takımın başaramadığı bir şeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 5. maçı deplasmanda kazanarak Final Four'a kalan ilk takım oldu.

JASIKEVICIUS İLE TARİH YAZDI

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius, maç sonunda şunları söyledi: "İnanılmaz hissediyorum, nasıl hissedeyim? Sırada düşündüğüm şey, İstanbul'a uçağı nasıl indireceğiz bilmiyorum. Fenerbahçelilere sesleniyorum, Berlin için hazırlanın!" diye konuştu. Fenerbahçe ile tarihi bir başarıya imza atan Litvanyalı çalıştırıcı, maç sonunda röportaj sırasında oyuncuları tarafından ıslatıldı.