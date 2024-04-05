Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'in 33. haftasında mağlup oldukları Anadolu Efes karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, hiçbir açıdan iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 23:55 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 23:55
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hiçbir açıdan iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirtti.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Bizim açımızdan hiçbir açıdan iyi bir maç değildi. İlk yarıda çok hata yaptık. 10 top kaybı yaptık. Ritmimiz yoktu. Dördüncü çeyrekte kötü savunma yaptık ve maçı döndürmek için kötü atışlar yaptık. İyi bir maç değildi. Türkiye Ligi'nde sezonun durumunu belirleyecek bir maçımız var. Bugünü analiz edip normal oynadığımız basketbolda neler kaybettik bunlara bakmamız gerekiyor. Pazartesi Efes'e karşı çok önemli bir maçımız var. Aralık ayında yendiğimiz maçla bugün çok farklı şeyler vardı. Bugün Anadolu Efes, Anadolu Efes gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Biz gerekli basketbolumuzu oynamadık. Bugün Anadolu Efes'in böyle oynamasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

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