THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar 29 Şubat Perşembe günü ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.
THY EUROLEAGUE'DE 27. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
29 Şubat Perşembe
22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv
22.30 Partizan - A. Efes
22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket
22.45 Real Madrid - Panathinaikos
1 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.00 Asvel - Olimpia Milano
22.30 Barcelona - Monaco
22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız