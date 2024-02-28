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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı, 29 Şubat Perşembe günü oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:36
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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar 29 Şubat Perşembe günü ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

THY EUROLEAGUE'DE 27. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

29 Şubat Perşembe

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - A. Efes

22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket

22.45 Real Madrid - Panathinaikos

1 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 Asvel - Olimpia Milano

22.30 Barcelona - Monaco

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

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