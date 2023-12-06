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Efes evde kral

THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan rakibi Panathinaikos’u 3 sayı farkla yenip içerde üst üste 5. kez kazandı

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Efes evde kral

TURKISH Airlines EuroLeague'de çift maç haftasında Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 71-68 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 12. maçında altıncı kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bunların 5'ini içerde peş peşe aldı. Güçlü rakibi karşısında ilk çeyreği 23-15'lik skorla geçen temsilcimiz, devreyi de 37-31 önde tamamladı.

TYRIQUE JONES YILDIZLAŞTI

Üçüncü periyotta Panathinaikos etkili olan taraftı ve son çeyreğe Yunan ekibi 52-50 önde girdi. Son dilimde ağırlığını yine oyuna koyan Anadolu Efes, parkeden 71-68 galip ayrıldı. Efes'te Tyrique Jones 21 sayı 13 ribaund 4 top çalmayla harika bir performans ortaya koydu. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında ALBA Berlin'e konuk olacak. Anadolu Efes, bu sezon deplasmandaki 6 maçta 1 kez kazandı.

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