Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY EuroLeague'de ALBA Berlin deplasmanında

Anadolu Efes THY EuroLeague'de ALBA Berlin deplasmanında

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes THY EuroLeague'de ALBA Berlin deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 13. haftasında 7 Aralık Perşembe günü Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

THY EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 814. RANDEVU

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

DİĞER
Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'den fondaş köşelerle İYİ Parti'ye mahalle baskısı! Akşener oyunu gördü parti içine ayar verdi: "İttifak değil manda ve himaye tuzağı"
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi!
Derbi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Efes evde kral
A. Efes'ten kritik galibiyet!
SURGY HALKA ARZ NE ZAMAN? | Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman, bu hafta mı?
AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ E-KAMPÜS EKRANI | AÖF sınav giriş e-devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok 12:10
Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli 12:07
Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! 12:05
Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler 11:46
Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! 11:46
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! 11:29
Daha Eski
Derbide gözler golcülerde olacak! Derbide gözler golcülerde olacak! 11:22
Çalımbay - Kartal düellosu! Çalımbay - Kartal düellosu! 11:10
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? 11:09
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? 09:15
Galatasaray'da Adana mesaisi! Galatasaray'da Adana mesaisi! 09:15
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu 09:19