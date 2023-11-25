Derek Willis 6-8 hafta yok!

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında Partizan'ı 100-94'lük skorla mağlup etmişti.

Temsilcimizde Derek Willis, bu karşılaşmada bir sakatlık geçirmişti.

Lacivert-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada Derek Willis'in parmağında kırık saptandığı ve 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde sağ el 4. parmağında kırık saptanmış olup, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından bugün ameliyat edilmiştir.

Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun 6-8 haftalık süre boyunca sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."