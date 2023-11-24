Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 100 - 94 Partizan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 100 - 94 Partizan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Partizan'ı konuk etti. Son maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, taraftarı önünde Partizan'ı 100 - 94 mağlup etmesini bildi. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 22:43
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Anadolu Efes 100 - 94 Partizan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geldi.

Mücadele temsilcimiz Anadolu Efes'in 100 - 94'lük galibiyeti ile sonuçlandı.

Son maçında Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup olan Erdem Can'ın öğrencileri, Partizan karşısında galip gelerek 5'inci galibiyeti aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 22-22 Partizan

2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 50-45 Partizan

3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 64-72 Partizan

4. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 100 -94 Partizan

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