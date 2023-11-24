Anadolu Efes 100 - 94 Partizan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geldi.
Mücadele temsilcimiz Anadolu Efes'in 100 - 94'lük galibiyeti ile sonuçlandı.
Son maçında Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup olan Erdem Can'ın öğrencileri, Partizan karşısında galip gelerek 5'inci galibiyeti aldı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 22-22 Partizan
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 50-45 Partizan
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 64-72 Partizan
4. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 100 -94 Partizan