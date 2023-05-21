OLYMPIAKOS REAL MADRID CANLI | Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

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THY EuroLeague Final Four'da, sezonu 1. sırada bitiren Olympiakos ile 3. sırada tamamlayan Real Madrid karşı karşıya gelecek. 66. EuroLeague şampiyonluğu için yapılacak final karşılaşmasında Avrupa basketbolunun en büyük kupası Litvanya'da sahibini bulacak. Peki Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Real Madrid maçı 21 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'da naklen canlı yayınlanacak.

SON ŞAMPİYONLUĞUN ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ

Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle lider bitirdi. Yunan ekibi, play-off turunda ise Fenerbahçe Beko'yu 3-2 geçmeyi başardı. Pire temsilcisi, Dörtlü Final'in ilk maçında ise Monaco ile karşılaştı. İlk yarıyı 41-29 geride kapatan Olympiakos, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 2 sayı şansı verdi ve 27 sayı üretti. Bartzokas'ın ekibi, mükemmel savunma performansıyla karşılaşmayı 76-62 üstün tamamlayarak adını finale yazdırdı. Son şampiyonluğunu 2013'te Londra'da kazanan Olympiakos, 2015'te Madrid'de Real Madrid'e, 2017'de ise İstanbul'da Fenerbahçe Beko'ya finalde kaybetmişti. Olympiakos, final maçında tam kadro sahada yer alacak.

REAL MADRID'DE 3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Real Madrid ise normal sezonu 3'üncü sırada kapattı. İspanyol devi, çeyrek finalde Partizan'ı olaylı seride 3-2 geçti. Real Madrid, Dörtlü Final'de ise ezeli rakibi Barcelona ile karşılaştı. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuran eflatun beyazlılar, 78-66'lık skorla final vizesini aldı. Real Madrid bu sonuçla Barcelona'yı üst üste 2, toplamda ise 4'üncü kez yarı finalde mağlup etmiş oldu. İspanyol ekibinde cezalı Gerşon Yabusele ve sakat olan Vincent Poirier ile Gabriel Deck, finalde forma giyemeyecek. Son şampiyonluğunu 2018 finalinde Belgrad'da Fenerbahçe Beko'ya karşı kazanan Real Madrid, geçen sezon ise finalde yine Belgrad'da Anadolu Efes'e kaybetmişti.