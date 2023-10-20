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Anadolu Efes - Valencia maçı CANLI | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Valencia'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 21:10
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Anadolu Efes - Valencia maçı CANLI | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Valencia ile kozlarını paylaşıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 18-15 Valencia

2. ÇEYREK OYNANIYOR: Anadolu Efes 36-37 Valencia

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Valencia maçı 20 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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