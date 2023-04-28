Haberler THY EuroLeague Olaylı Real Madrid-Partizan maçıyla ilgili karar verildi!

Olaylı Real Madrid-Partizan maçıyla ilgili karar verildi!

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de olaylı geçen ve çıkan kavga nedeniyle erken bitirilen Real Madrid-Partizan maçıyla ilgili karar verildi. Buna göre mücadelenin skoru tescil edildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:41
Olaylı Real Madrid-Partizan maçıyla ilgili karar verildi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çıkan olaylar nedeniyle erken bitirilen Real Madrid-Partizan maçının skoru tescil edildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da sahaya çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi.

Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, Basketbol Avrupa Ligi Bağımsız Disiplin Kurulunun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı aktarıldı.

Ayrıca Avrupa Ligi yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Guerschon Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.


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