4’te 4 olsun

THY Avrupa Ligi'nde 7. sıradaki A.Efes, bugün saat 20.30'da 2. sıradaki Yunan ekibi Olympiakos'u Sinan Erdem'de ağırlayacak. S Sport'taki maçta temsilcimiz 4'te 4 için parkeye çıkacak. Öte yandan maçta A.Efes'in eski Hırvat basketbolcusu Simon'un forması emekli edilecek.
THY Avrupa Ligi'nde 7. sıradaki A.Efes, bugün saat 20.30'da 2. sıradaki Yunan ekibi Olympiakos'u Sinan Erdem'de ağırlayacak. S Sport'taki maçta temsilcimiz 4'te 4 için parkeye çıkacak. Öte yandan maçta A.Efes'in eski Hırvat basketbolcusu Simon'un forması emekli edilecek.