Haberler THY EuroLeague 4’te 4 olsun

4’te 4 olsun

THY Avrupa Ligi'nde 7. sıradaki A.Efes, bugün saat 20.30'da 2. sıradaki Yunan ekibi Olympiakos'u Sinan Erdem'de ağırlayacak. S Sport'taki maçta temsilcimiz 4'te 4 için parkeye çıkacak. Öte yandan maçta A.Efes'in eski Hırvat basketbolcusu Simon'un forması emekli edilecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
4’te 4 olsun
THY Avrupa Ligi'nde 7. sıradaki A.Efes, bugün saat 20.30'da 2. sıradaki Yunan ekibi Olympiakos'u Sinan Erdem'de ağırlayacak. S Sport'taki maçta temsilcimiz 4'te 4 için parkeye çıkacak. Öte yandan maçta A.Efes'in eski Hırvat basketbolcusu Simon'un forması emekli edilecek.
DİĞER
Son Dakika: 4,5 saatlik operasyondan çıkan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama
Cem Yılmaz'ın 20 aylık eşi Ahu Yağtu'ya verdiği 10 bin dolarlık nafaka sosyal medyayı ikiye böldü! Gülben Ergen Yağtu'ya, Ece Erken ise Yılmaz'a destek verdi
F.Bahçe'de stopere 2 yerli 2 yabancı aday!
Kartal'a Pastore'de rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos
MVP Vezenkov
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" 08:18
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı 06:47
Fener'den güzel prova Fener'den güzel prova 00:54
Maç hastası Maç hastası 00:49
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 00:28
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 00:28
Daha Eski
G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! 00:27
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? 00:27
F.Bahçe'de Arda Güler depremi! F.Bahçe'de Arda Güler depremi! 00:27
F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! 00:27
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." 00:27
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! G.Saray'da Yusuf Demir kararı! 00:27