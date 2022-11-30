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THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in konuğu Olympiakos

Basketbol THY EuroLeague'in 11. haftasında karşılaşmasında Anadolu Efes, perşembe günü sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 12:22
THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in konuğu Olympiakos

Basketbol THY EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 778. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.


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