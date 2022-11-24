Olimpia Milano Fenerbahçe Beko: 72-82 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda rakibini 82-72'lik skorla geçmesini bildi.
Kanarya bu sonuçla beraber EuroLegue'de 10'da 9 yaparak büyük bir başarıya imza attı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 48-58 Fenerbahçe Beko
4.PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 72-82 Fenerbahçe Beko