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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko: 72-82 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko rakibini deplasmanda 82-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 00:32
Olimpia Milano Fenerbahçe Beko: 72-82 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda rakibini 82-72'lik skorla geçmesini bildi.

Kanarya bu sonuçla beraber EuroLegue'de 10'da 9 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 48-58 Fenerbahçe Beko

4.PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 72-82 Fenerbahçe Beko

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