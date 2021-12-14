THY Avrupa Ligi'nde Türkler sahnede

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcilerimiz bu akşam sahne alacak. Anadolu Efes, İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko ise İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde son iki maçının kazanan Fenerbahçe Beko, 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde ettiği organizasyonda, haftaya averajla 13'üncü sırada girdi.